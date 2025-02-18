محافظ نينوى يعطل الدوام الرسمي الخميس المقبل بأحد اقضية المحافظة

2025-02-18 13:36:16 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - نينوى

وجه محافظ نينوى عبدالقادر الدخيل، اليوم الثلاثاء (18 شباط 2025)، بتعطيل الدوام الرسمي الخميس المقبل بأحد اقضية المحافظة.

وذكرت المحافظة في بيان مقتضب تلقته "بغداد اليوم"، ان "محافظ نينوى عبدالقادر الدخيل يوجه بتعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس في قضاء تلعفر فقط بمناسبة عيد خضر الياس".

ويحيي الإيزيديين في العالم عيد (خضر الياس) حيث يعدونه شخصية نورانية ومقدسة والذي يرافق مجيء عيده في موسم الربيع من السنة وبالتحديد في شهر شباط الجاري، حيث يعد عيد قدوم البركة وخصوبة الطبيعة.