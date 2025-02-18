المالية: بدء تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر شباط

2025-02-18 13:36:16 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بدأت دائرة المحاسبة في وزارة المالية، اليوم الثلاثاء (18 شباط 2025)، تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر شباط الجاري، وفقاً للسياقات المالية المعتمدة والتخصيصات المرصودة في قانون الموازنة العامة.

ودعت الدائرة بحسب بيان لها تلقته "بغداد اليوم"، "وحدات الإنفاق في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة إلى إرسال مخوليهم لاستكمال متطلبات تمويل الرواتب ابتداءً من يوم غد الأربعاء، مع التأكيد على الالتزام بجدول التمويل الشهري المعتمد واستيفاء الإجراءات المطلوبة"

وأوضحت الوزارة "التزامها الكامل بصرف مستحقات الموظفين والمتقاعدين والمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية وفق الجداول الزمنية المحددة"، مؤكدة "عدم وجود أي عجز مالي يؤثر على نفقات الرواتب، مع استمرار العمل لضمان استقرار السياسة المالية وتوفير المستحقات وفق الخطط المعتمدة".







