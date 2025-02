2025-02-18 13:36:32 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد سجل العراق، اليوم الثلاثاء، تراجعاً ملحوظاً في احتياطياته الرسمية الأجنبية. وقال الخبير الاقتصادي منار العبيدي في تصريح تابعته (المدى) إن "العراق شهد خلال العام 2024 تراجعاً ملحوظاً في احتياطياته الرسمية الأجنبية، حيث انخفضت إلى 130 تريليون دينار عراقي بحلول نهاية العام، مسجلة خسارة بلغت 6 تريليونات دينار عراقي خلال شهر كانون الأول وحده، […]

