2025-02-18 13:36:32 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى أقرت صحيفة "إسرائيل هيوم"، اليوم الثلاثاء، بخسائر باهظة للكيان المحتل خلال الحرب على غزة، فيما أشارت الى أن كلفة يوم حرب تبلغ 315 مليون شيكل. وذكرت الصحيفة في تقرير، انه "في إسرائيل ندفع ثمنا باهظا في الجانب الاقتصادي، حين نتحدث عن حرب بحجم الحرب التي نشبت في 7 أكتوبر يتوجب أن نتحدث أيضا […]

