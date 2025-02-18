وزير الداخلية يوجه دعوة لنظيره المغربي لزيارة العراق

2025-02-18 13:40:02 - المصدر: واع

مراكش- واع- عبد الرزاق عليوجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الثلاثاء، دعوة الى نظير المغربي عبد الوافي لفتيت لزيارة العراق.وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "الشمري التقى نظيره المغربي عبد الوافي لفتيت، على هامش فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لسلامة الطرق بمدينة مراكش المغربية ووجه له دعوة لزيارة العراق".