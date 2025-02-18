السيد الحكيم: توفير الخدمات وإعمار البلاد أساس في الوصول إلى الرضا الشعبي

2025-02-18 13:40:08 - المصدر: الفرات نيوز

استقبلنا في مكتبنا صباح اليوم سعادة السفير البريطاني ستيفن تشارلز هيتشن بمناسبة انتهاء مهامه كرئيس لبعثة بلاده في العراق.

تمنينا لسعادته التوفيق في مهامه القادمة ولمن سيخلفه في رئاسة البعثة، وتبادلنا وجهات النظر حول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها بما يخدم مصالح الجميع.

أكدنا على أن توفير الخدمات وإعمار البلاد هو الأساس في الوصول إلى الرضا الشعبي، وأن العراق يتقدم بخطى ثابتة وواثقة إلى الأمام مستفيدًا من التراكم الإيجابي في الخبرات، كما أنه يشهد حالة من الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي، وتجاوز الكثير من التحديات وانتصر وتغلب عليها وباتت من عبر الماضي.

أكدنا أيضًا أن العراق يقدم فرصًا واعدة في مجال البناء والإعمار ويسعى لاستقطاب الاستثمارات لتحقيق التنمية، كما أنه منفتح على الجميع ضمن إطار مصالحه الوطنية وحفظ سيادته.