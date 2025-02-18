مدرب سلة الحلة يخوض معايشة ميدانية مع منتخب إسبانيا

2025-02-18 13:45:02 - المصدر: واع

بغداد-واعيخوض مدرّب فريق الحلة لكرة السلة، أحمد عبد الخالق، تجربة معايشة ميدانية مع المنتخب الإسباني في مدريد، إذ سيشارك في البرنامج التدريبي للماتدور الذي يستعد لخوض مواجهتين مهمتين ضمن تصفيات اوروبا أمام منتخبي لاتفيا وبلجيكا.وقال عبد الخالق، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هذه المعايشة تأتي استكمالاً لتجربته السابقة التي أجراها العام الماضي في العاصمة اليونانية أثينا، من أجل الإفادة من أساليب التدريب الحديثة التي تعتمدها المنتخبات الأوروبية، فضلاً عن الاطلاع على طرق قيادة المباريات والتعامل مع المتغيرات الخططية أثناء اللقاءات التنافسية".وأضاف أنَّ "المعايشة ستتضمن حضور ورش تدريبية متقدمة بمشاركة عدد من المدربين الأوروبيين، إضافة إلى متخصصين من دوري كرة السلة الأميركي الـ(NBA) ما سيسهم في تعزيز خبراته الفنية وتطوير أساليب اللعب لفريقه في العراق، مثمناً في الوقت نفسه دور اتحاد كرة السلة وإدارة نادي الحلة، لدعمهما المباشر له رغم ارتباطه بالمنافسات المحلية في دوري المحترفين".ويتولى عبد الخالق حالياً تدريب فريق الحلة، وحقق نتائج متميزة في دوري المحترفين، من بينها انتصارات مهمة على فرق الشرطة، الكرخ، والحشد الشعبي، ما يعكس التطور الذي يشهده الفريق تحت قيادته.