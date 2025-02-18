ثلاثة مدربين في دورة تدريبية بكرة اليد في الكويت

2025-02-18 13:45:02 - المصدر: واع

بغداد-واعيشارك العراق في الدورة التدريبية الدولية بكرة اليد فئة ( B ) التي تستضيفها الكويت حتى 23 من شباط الحالي بإشراف الاتحادين الدولي والآسيوي .وذكر بيان لاتحاد اللعبة تلقته وكالة الأنباء العراقية ( واع ) أن "ثلاثة مدربين يشاركون في الدورة التدريبية الدولية بكرة اليد فئة ( B ) تحت إشراف الاتحادين الدولي والآسيوي التي افتتحت في الكويت، مشيراً الى أن المدربين هم رعد خنجر ونعمان منذر وحسين علي حمزة ".وأضاف البيان أن "الدورة التي تقام لأول مرة في آسيا يحاضر فيها الخبير الألماني (ديترج سيبته) رئيس لجنة التدريب في الاتحاد الدولي والخبير الفرنسي (كول لمنبير) منسق لجنة التدريب في الاتحاد الدولي ورئيس لجنة الخبراء بالاتحاد الآسيوي وعضو لجنة التدريب بالاتحاد الدولي نبيل طه والمحاضر في الاتحاد الآسيوي خالد الشارجي.