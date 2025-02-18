2025-02-18 14:45:02 - المصدر: واع

بغداد-واعأعلنت الشركة العامة لموانئ العراق، اليوم الثلاثاء، عن استمرار تنفيذ أعمال مشروع ساحات الأرصفة الثلاثة لحوض الاستدارة في ميناء أم قصر الشمالي، والذي يشمل البنى التحتية والأعمال الإملائية مثل بناء المنشآت والخدمات الكهربائية ومنظومات الإطفاء.وقال مدير عام الشركة فرحان الفرطوسي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع): إنه "استناداً إلى توجيهات وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، إن مشروع ساحات الأرصفة الثلاثة لحوض الاستدارة في ميناء أم قصر الشمالي ماضٍ لإنجاز المراحل المهمة فيه، وذلك لإنهاء أعمال البنى التحتية واستكمال العمل في الإملاءات التي تتضمن منظومة الخدمات الكهربائية، وحماية الإطفاء، وإنارة مكونة من نحو (36) عمود إنارة (تاور)، بالإضافة إلى منظومة كاميرات المراقبة ومحطتين كهربائيتين للتحويل".وأضاف أن "مشروع الساحات يمتد على مساحة تبلغ (400) ألف متر مربع، ويستوعب نحو (1.2) مليون حاوية سنوياً، ويتضمن (10) رافعات نوع (RTG) للحاويات، كما تشمل الأرصفة الثلاثة (22، 23، 24) بطول (550) متراً، ومن المؤمل أن تضاف لها (4)رافعات جسرية نوع (STS) بطول ذراع يصل إلى (55) مترا".ولفت إلى أن "الشركة العامة لموانئ العراق تسعى من خلال هذا المشروع إلى تعزيز قدرة ميناء أم قصر الشمالي وتوسيع طاقته الاستيعابية لدعم حركة التجارة والنقل البحري في البلاد".