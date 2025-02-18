2025-02-18 14:50:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بدأت السلطات الصحية في العراق، يوم الثلاثاء، بتنفيذ حملاتالتعفير والتطهير في حقول مربي الجاموس بعد انتشار مرض الحمى القلاعية.

ورافقت وكالة شفق نيوز فرق التعفير والتطهير من بيطرة بابل في حقول مربيالجاموس في منطقة العيفار وسط مدينة الحلة بعد انتشار مرض الحمى القلاعية.

كما ونفذت فرق الرقابة الصحية في بابل، حملات تفتيشية لمحلات الجزارة لمتابعةالالتزام بشروط الرقابة الصحية في ظل أزمة إصابة المواشي بالحمى القلاعية.

أما في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، فقد أعلن مدير المستشفى البيطريفي المحافظة، عمر الحيالي، اتخاذ إجراءات صارمة بإيقاف حركة الحيوانات غرب الموصل،وذلك عقب تسجيل إصابات بمرض الحمى القلاعية في بلدة بادوش، وسط تسجيل نفوق وتسجيل إصاباتبعدد من الجواميس.

وأكد الحيالي في تصريح لوكالة شفق نيوز، أن "المستشفى البيطري يعملعلى متابعة الوضع عن كثب"، مشيرًا إلى أن الإصابات بالحمى القلاعية مسيطر عليهاحاليًا، وأنه سيتم توضيح كافة التفاصيل لاحقًا للإعلام.

وأضاف: “قمنا بعملية مسح شاملة، وتشكيل غرفة عمليات متخصصة، وإجراء عملياتمسح في بعض الأقضية والنواحي للحد من انتشار المرض”. كما أوضح أن التنقل للحيواناتفي المناطق التي تم تحديدها كبؤرة للإصابة قد تم إيقافه حفاظًا على صحة الماشية ومنعتفشي المرض في باقي أنحاء المحافظة.

وكان مصدر في المستشفى البيطري بنينوى قد ابلغ "شفق نيوز" امسالاثنين عن تسجيل نفوق وتسجيل إصابات بعدد من الجواميس بمرض الحمى القلاعية في بلدةبادوش غرب الموصل، ما دفع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات الطارئة.

هذا ووجه رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، في وقت سابقمن اليوم، بتشكيل لجنة تحقيقية، بخصوص ما أشيع من إصابات الجاموس والأبقار بالحمى القلاعية،بعضوية عدد من المختصين في مجال الطب البيطري والثروة الحيوانية.

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي للسوداني، "فقد باشرت اللجنة أعمالهافي متابعة حالات نفوق الحيوانات، وتحديد أسبابها من خلال الزيارات الميدانية، وسحبالنماذج المرَضية للحمى القلاعية بالاستعانة بالخبرات المحلية والدولية، وبالتنسيقمع وزارة الزراعة ومنظمة الغذاء والزراعة الدولية (الفاو)، لغرض فحص العينات في المختبراتالمرجعية العالمية، كما وجّه وزارة الزراعة بجرد الأضرار وحصرها ومتابعة معدلات حدوثهاوظهورها".

وطمأنت اللجنة المواطنين، بأنّ "هذا المرض الذي يصيب الماشية لا ينتقلإلى الإنسان من خلال استهلاك المنتجات الحيوانية كاللحوم والحليب ومشتقاته، ولا يشكلخطراً على صحّة المستهلك"، وفق البيان.