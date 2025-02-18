الخميس المقبل.. عطلة واحتفال في قضاء عراقي

2025-02-18 14:50:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وجه محافظ نينوى، عبد القادر الدخيل، يوم الثلاثاء، بتعطيل الدوامالرسمي في قضاء تلعفر يوم الخميس المقبل بمناسبة عيد خضر الياس، في إطار تعزيز الروحالمجتمعية والاحتفال بهذه المناسبة.

وأوضح الدخيل في بيانٍ ورد لوكالة شفق نيوز، أن "هذا القرار يأتيضمن سلسلة من المبادرات الاحتفالية التي تهدف إلى تعزيز أواصر التواصل الاجتماعي وإضفاءجوٍ من البهجة والتلاحم بين أفراد المجتمع".

وبيّن، أن "عطلة الدوام الرسمي في قضاء تلعفر ستسهم في تمكين المواطنينمن المشاركة في فعاليات العيد والاستمتاع بالأجواء الاحتفالية"، مؤكدًا على "أهمية دعمالأنشطة المجتمعية التي تسهم في رفع المعنويات وتحقيق الارتباط بين فئات المجتمع كافة".

كما أشار الدخيل إلى أن "الجهات المعنية ستتخذ التدابير اللازمة كافةلضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية في القطاعات الحيوية خلال فترة العطلة، معالعمل على تنظيم الفعاليات الخاصة بالعيد بما يضمن سلامة الجميع".

وأضاف أن "الاحتفال بعيد خضر الياس يعكس التراث والقيم المجتمعيةالعريقة في محافظة نينوى"، مؤكدًا على "حرص الإدارة على تعزيز الروح الوطنيةوالاجتماعية بين المواطنين".