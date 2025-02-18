الأنبار.. أسعار اللحوم "تشتعل" مع اقتراب شهر رمضان

2025-02-18 14:50:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شهدت الأسواق المحلية في محافظة الأنبار ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار اللحوم، حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى 18 ألف دينار عراقي، في حين كان يتراوح بين 13 إلى 14 ألف دينار، مما أثار استياء العديد من المواطنين مع قرب حلول شهر رمضان.

ويرجع تجار اللحوم هذا الارتفاع إلى زيادة الطلب على اللحوم الحمراء خلال الفترة التي تسبق شهر الصيام، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الأعلاف والنقل.

في حين دعا مواطنون، الجهات المعنية إلى التدخل للحد من الارتفاع المتزايد في الأسعار، لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الأسر، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.