2025-02-18 14:50:42 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى -









وجّه رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني بتشكيل لجنة تحقيقية، بخصوص ما أشيع من إصابات الجاموس والأبقار بالحمى القلاعية، بعضوية عدد من المختصين في مجال الطب البيطري والثروة الحيوانية.





وقد باشرت اللجنة أعمالها في متابعة حالات نفوق الحيوانات، وتحديد أسبابها من خلال الزيارات الميدانية، وسحب النماذج المرَضية للحمى القلاعية بالاستعانة بالخبرات المحلية والدولية، وبالتنسيق مع وزارة الزراعة ومنظمة الغذاء والزراعة الدولية (الفاو)، لغرض فحص العينات في المختبرات المرجعية العالمية، كما وجّه سيادته وزارة الزراعة بجرد الأضرار وحصرها ومتابعة معدلات حدوثها وظهورها.





وتطمئن اللجنة المواطنين الكرام، بأنّ هذا المرض الذي يصيب الماشية لا ينتقل إلى الإنسان من خلال استهلاك المنتجات الحيوانية كاللحوم والحليب ومشتقاته، ولا يشكل خطراً على صحّة المستهلك.







