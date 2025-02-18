الشرطة تعتقل 5 أشخاص اعتدوا على موظفي بلدية بعقوبة (فيديو)

2025-02-18 15:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن قائد شرطة ديالى،اللواء الركن محمد كاظم عطية، يوم الثلاثاء، إلقاء القبض على خمسة أشخاص اعتدواعلى موظفي دائرة بلدية بعقوبة أثناء تنفيذهم حملة إزالة التجاوزات في منطقةالعثمانية قرب مجسر الرازي.

وقال عطية، في بيان ورد لوكالة شفقنيوز، إن "الأجهزة الأمنية لن تتهاون مع أي شخص يحاول منع تنفيذ الإجراءاتالحكومية أو الاعتداء على موظفي الدولة خلال أداء واجبهم".

وأشار عطية، إلى أن "أيمحاولة لعرقلة عمل المؤسسات الحكومية أو تهديد أمن واستقرار المواطنين ستواجهبإجراءات قانونية صارمة"، داعياً الجميع إلى "التعاون مع الجهات المختصةللحفاظ على النظام العام".

وتنفذ فرق بلدية بعقوبة حملةلإزالة التجاوزات في المنطقة عندما تعرضت لاعتداء من قبل بعض الأشخاص، ما استدعىتدخّل القوات الأمنية واعتقال المتورطين، وفقاًلمراسل وكالة شفق نيوز.