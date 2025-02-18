2025-02-18 15:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت الشركة العامةلموانئ العراق، يوم الثلاثاء، عن استمرار تنفيذ أعمال مشروع ساحات الأرصفة الثلاثةلحوض الاستدارة في ميناء أم قصر الشمالي.

وقال مدير الشركة فرحان الفرطوسي،لوكالة شفق نيوز، إن "مشروع ساحات الأرصفة الثلاثة لحوض الاستدارة في ميناءأم قصر الشمالي مستمر وبنسب إنجاز متقدمة"، مشيراً إلى "إنهاء أعمالالبنى التحتية واستكمال العمل في الإملاءات التي تتضمن منظومة الخدمات الكهربائية،وحماية الإطفاء، وإنارة مكونة من نحو 36 عمود إنارة (تاور)، بالإضافة إلى منظومةكاميرات المراقبة ومحطتين كهربائيتين للتحويل".

وأضاف، أن "المشروع يمتد علىمساحة تبلغ (400) ألف متر مربع، ويستوعب نحو (1.2) مليون حاوية سنوياً، ويتضمن 10رافعات نوع (RTG) للحاويات، كما تشمل الأرصفة الثلاثة (22، 23، 24) بطول (550) متراً".

وتابع الفرطوسي، أنه "منالمؤمل أن تضاف للمشروع 4 رافعات جسرية نوع (STS) بطولذراع يصل إلى 55 متراً".

وسبق أن أعلن مدير عام موانئالعراق فرحان الفرطوسي لوكالة شفق نيوز، في وقت سابق، عن انجاز غير مسبوق بتاريخالعراق، وهو اعتماد مدقق لنظام IMSAS من المنظمة البحرية الدولي.

وفي مؤتمر صحفي، قال الفرطوسيأيضاً، إن إجمالي إيرادات الشركة بلغت أكثر من تريليون دينار، فيما بلغ إجماليمناولة الحاويات مليون و800 ألف حاوية، مبيناً أن عدد البواخر الراسية في موانئالعراق بلغ أكثر من ثلاثة آلاف باخرة.