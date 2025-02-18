مبيعات البنك المركزي من الحوالات الخارجية تتجاوز 95%

2025-02-18 15:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بلغت الحوالات الخارجية لليوم الثلاثاء، في مبيعات البنك المركزي أكثر من 95%.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك باع في مزاده اليوم 286 مليوناً و30 الفا و709 دولارات، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف أن معظم مبيعات الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 273 مليوناً و830 الفاً و709 دولارات، بنسبة 95.6%، مقارنة بالسحوبات النقدية البالغة 12 مليونا و200 ألف دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها مصرفا واحدا، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 4 مصارف، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة المشاركة في المزاد 13 شركة.