"وثيقة العجز المالي" تقلب الموازين.. هل تطلب بغداد المساعدة من واشنطن؟

2025-02-18 15:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أثارت وثيقة متداولة والمذيلة بتوقيع وزيرة المالية العراقية،طيف سامي، تؤشر فيه وجود "عجز مالي كبير" بخزانة الدولة العراقية، تساؤلاتفي حال صحت، إمكانية طلب العراق المساعدة المالية من الأمم المتحدة والولايات المتحدةالأمريكية، خاصة مع الإنفاق المالي الكبير إلى جانب صدور عقوبات أمريكية على مصارفعراقية ومنعها من التعامل بالدولار في الحوالات المالية الخارجية.

وأظهرت الوثيقة أثناء مخاطبتها مكتب رئيس الوزراء في 9 شباط/فبرايرالجاري، بأن "الخزينة تعاني من عجز كبير في تمويل رواتب الموظفين والمتقاعدينوالرعاية الاجتماعية".

لكن الوزارة عادت في بيان قالت فيه "عدم وجود أي عجز مالي يؤثر علىنفقات الرواتب"، لافتة إلى "استمرار العمل على ضمان استقرار السياسة الماليةوتوفير المستحقات وفق الخطط المعتمدة"، بحسب ما جاء في بيانها.

وفي هذا السياق، يقول الخبير القانوني، علي التميمي، في حديث لوكالة شفقنيوز، إنه "وفق ميثاق الأمم المتحدة وبموجب المادة 50 منه، يجوز للدول التي تحاربتنظيمات إرهابية موضوعة تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، أن تطلب المساعدة الاقتصاديةمن الأمم المتحدة بموجب المادة أعلاه من ميثاق الأمم المتحدة".

وأوضح التميمي، أن "من المعلوم أن داعش تم وضعه تحت الفصل السابعبموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2170 لسنة 2014 وقد أعلنت دول مختلفة استعدادها للمساعدةالاقتصادية للعراق، ومنها بريطانيا، لذلك يمكن للعراق طلب المساعدة من المجتمع الدوليوالأمم المتحدة لإعادة بناء المدن المدمرة، ومواجهة نتائج الحرب ضد الإرهاب بموجب ماتقدم، واسترجاع الأموال المهربة التي تقدر بـ350 مليار دولار".

وأضاف التميمي، "بموجب المادة 26 و27 من الاتفاقية الاستراتيجية العراقية- الأميركية لعام 2008، يمكن للعراق طلب المساعدة الاقتصادية من أميركا، حيث أوجبتذلك هذه المادة، وهو أمر متاح وفقاً لذلك، والاتفاقية ملزمة للطرفين بموجب المادة102 من ميثاق الأمم المتحدة".

وبيّن الخبير القانوني، أن "اتفاقية مكافحة الفساد الدولية لعام2005 الصادرة من الأمم المتحدة والتي قد وقع عليها العراق عام 2007، تتيح للعراق الطلبمن الأمم المتحدة استرجاع الأموال المهربة كغسيل أموال وفساد مالي كما فعلت الكثيرمن الدول، ومنها نيجيريا والفلبين وسنغافورة".

واختتم التميمي بالقول، إن "الوضع العالمي الحالي وتغيرات أسعار النفطوالدولار تتيح ذلك، ولا اعتقد ذلك خافياً على الحكومة العراقية".