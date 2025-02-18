الشرطة المجتمعية توقف تعنيف فتاة من قبل والدها في ديالى

2025-02-18 15:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أعلنت الشرطة المجتمعية، اليوم الثلاثاء (18 شباط 2025)، عن مساهمتها بإيقاف حالة تعنيف تتعرض لها فتاة من قبل والدها في محافظة ديالى.

وقالت الشرطة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "الشرطة المجتمعية في محافظة ديالى مركز الشرطة المجتمعية في بعقوبة ساهمت بإيقاف حالة تعنيف لفتاة تعرضت له من قبل والدها"، مشيرة الى، انه "تم استدعائه الى مركز الشرقي في قضاء بعقوبة".

وأضافت، انه "تم ارشاد ذويها بضرورة تقديم الرعاية الاسرية الأزمة لها وعدم تعنيفها ولم شمل العائلة وتوضيح القوانين والعقوبات بحق مرتكبي العنف الاسري وعدم اللجوء الى القضاء".

وتابعت الشرطة انه "تم اخذ تعهدات خطية بعدم تكرار تعنيف الفتاة".