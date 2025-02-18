وزير الداخلية يصل المغرب للمشاركة في المؤتمر الدولي الرابع لسلامة الطرق

2025-02-18 15:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وصل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري والوفد المرافق له، اليوم الثلاثاء (18 شباط 2025)، إلى المملكة المغربية، للمشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لسلامة الطرق.

وذكر المكتب الإعلامي للشمري في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "الوزير والوفد المرافق له كان في استقبالهم نظيره المغربي، عبد الوافي لفتيت".

وأضاف البيان أن "مشاركة وزارة الداخلية في هذا المؤتمر تأتي للاطلاع على تجارب الدول الأخرى في مجال تعزيز السلامة الطرقية وتبادل الخبرات، لاسيما أن العراق يشهد مناسبات مليونية متكررة يشارك فيها الملايين من داخل البلاد وخارجها".







