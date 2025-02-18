زيارة مفاجئة للفياض إلى إيران: هل ترتبط بالتنسيق الأمني أم مفاجآت أخرى؟

2025-02-18 15:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر مسؤول في هيئة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء (18 شباط 2025)، عن أسباب زيارة رئيس الهيئة فالح الفياض إلى إيران واجتماعه مع المسؤولين هناك.

وقال المصدر، لـ"بغداد اليوم"، إن "زيارة رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، إلى إيران بهذا التوقيت ليست لها أي علاقة بقضية قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، الذي يراد التصويت عليه خلال الأيام المقبلة في مجلس النواب، فهكذا قوانين من اختصاص البرلمان العراقي، والكتل النيابية وهو شأن داخلي حصراً".

وبين المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "زيارة الفياض إلى إيران تأتي من أجل زيادة التنسيق والتواصل الأمني، فهناك ملفات أمنية مشتركة بين البلدين، أبرزها ملف الحدود وكذلك محاربة الإرهاب، إضافة إلى تنسيق المواقف بين البلدين بشأن تطورات المنطقة وتداعياتها على كل من بغداد وطهران".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء (18 شباط 2025)، التقى رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني وممثل قائد الثورة الاسلامية "علي اكبر احمديان".

ووفقا لوسائل اعلام إيرانية، وتابعتها "بغداد اليوم"، فأن "الطرفين ناقشا العلاقات الثنائية وآخر الأوضاع في المنطقة والتهديدات المشتركة التي يتعرض لها البلدين".

واعتبر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أن "العلاقات بين البلدين وثيقة وأخوية للغاية"، مؤکدا "دعم إيران الشامل للعراق".