دعوى قضائية ضد مديرية الشباب والرياضة بشأن أرض ملعب الإدارة المحلية

2025-02-18 15:05:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: كشف مصدر مطلع في محافظة ذي قار أن جامعة ذي قار تقدمت بدعوى قضائية ضد مديرية الشباب والرياضة في المحافظة، بسبب استمرار العمل في ملعب التدريب الواقع ضمن موقع ملعب الإدارة المحلية وسط الناصرية. وأوضح المصدر في حديثه لـ شبكة أخبار الناصرية أن الجامعة تطالب بإيقاف المشروع،...

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