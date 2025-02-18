2025-02-18 15:09:04 - المصدر: ايشان

شرعت قوات الكيان الصهيوني، اليوم الثلاثاء، بعملية هدم واسعة للمنازل في مخيم طولكرم بشمال الضفة الغربية، في ظل عمليتها المتواصلة على المخيم لليوم الـ23 على التوالي. وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم بأن “قوات الاحتلال أخطرت بهدم 14 منزلا داخل المخيم، بذريعة شق طريق وسط المخيم يمتد من منطقة الوكالة الى حارة البلاونة”. وقال […]

ظهرت المقالة بذريعة “شق طريق”.. قوات الكيان تهدم 14 منزلاً داخل طولكرم في الضفة الغربية أولاً على ايشان.



