2025-02-18 15:09:04 - المصدر: ايشان

نقلت جريدة “الأخبار” اللبنانية، عن مصادر مطلعة قولها إن لبنان يتجه إلى تشديد الإجراءات في المطار على المسافرين القادمين من العراق. وذكرت الجريدة أن السفارة الأميركية في بيروت تصرّ على تمديد منع الرحلات الإيرانية وإخضاع الطيران القادم من العراق لإجراءات خاصة لمنع وصول وفود شعبية ورسمية للمشاركة في تشييع الشهيد السيد حسن نصرالله الأحد المقبل. […]

ظهرت المقالة “رئيس الحكومة معند”.. جريدة لبنانية: العراقيون في دائرة التشديد قبل تشييع “أبي هادي” أولاً على ايشان.



