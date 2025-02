2025-02-18 15:25:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أعلنت وزارة العدل، الثلاثاء، عن صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم (4814)، والذي تضمن عددًا من القوانين والأنظمة والتعليمات. وقالت مدير عام الدائرة، هيفاء شكر محمود، في بيان تلقته (المدى) إن "العدد تضمن قانون رقم (1) لسنة 2025 بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، إضافةً إلى التعديل الثاني لقانون […]

The post نشر قوانين الأحوال الشخصية والعفو وإعادة العقارات بالوقائع العراقية appeared first on جريدة المدى.