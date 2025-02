2025-02-18 15:25:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أعلنت وزارة المالية العراقية، اليوم الثلاثاء، بدء تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر شباط/فبراير الجاري. وبحسب بيان للوزارة تلقته (المدى)، فإن "دائرة المحاسبة في وزارة المالية تباشر بتمويل رواتب موظفي الدولة لشهر شباط الجاري، وفق السياقات المالية المعتمدة والتخصيصات المرصودة ضمن قانون الموازنة العامة". وأضاف البيان، أن "دائرة المحاسبة، تدعو وحدات الإنفاق في الوزارات والمحافظات […]

