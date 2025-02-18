بعد تقرير لشفق نيوز.. رفع تجاوزات أصحاب الأغنام في البياع ببغداد (صور)

2025-02-18 16:20:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نفذت بلدية الرشيد، يوم الثلاثاء، حملة واسعة لإزالة تجاوزاتأصحاب الماشية والأغنام على المناطق السكنية في شقق حي السلام وعلى جانبي الطريق الممتدمن البياع وحي العامل بالعاصمة بغداد.

وأوضح مدير إعلام بلدية الرشيد لوكالة شفق نيوز، أن "هذه الحملة السريعةتأتي استجابة لما نشرته شفق نيوز من شكاوى المواطنين من انتشار الأغنام في مناطقهموما يتركه وجودهم من مخلفات تهدد الصحة العامة".

وكان المتحدث باسم أمانة بغداد، محمد الربيعي، وعد شفق نيوز في وقت سابقمن هذا اليوم، بإزالة التجاوزات عن المناطق المذكورة.

وفي وقت سابق من اليوم، سلط تقرير لوكالة شفق نيوز، الضوء على معاناة سكانمنطقة البياع في بغداد، وتحديداً في شقق حي السلام والمناطق الممتدة إلى حي الجهادوحي العامل، بسبب الانتشار العشوائي للأغنام والمواشي في الطرقات والأحياء السكنية،وسط مخاوف من تداعياتها الصحية والبيئية.

وأشار التقرير إلى أن رغم الشكاوى المتكررة التي تقدم بها المواطنون للجهاتالمختصة، إلا أن هذه الظاهرة ما زالت قائمة، حيث تُمارس عمليات بيع ونحر الأغنام بشكلغير منظم، ما يفاقم الأوضاع الصحية ويؤثر على نظافة الأحياء السكنية.