الدفاع التركية تعلن قتل إثنين من حزب العمال شمالي العراق

2025-02-18 16:50:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، (18 شباط 2025)، عن تحييد اثنين من مسلحي حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.

وذكرت الوزارة في منشور على حسابها في منصة (إكس)، أن: "الجيش التركي يواصل عملياته ضد التنظيم الإرهابي بكل حزم وإصرار".

وأوضحت، أن "القوات التركية حيدت إرهابيين اثنين في منطقتي عملية (المخلب-القفل) وكارة شمال العراق".

يذكر ان تركيا تنفذ عمليات ضد حزب العمال الكردستاني المحظور في العراق والمصنف بالإرهاب في تركيا والعالم.