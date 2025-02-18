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الدفاع التركية تعلن قتل إثنين من حزب العمال شمالي العراق

الدفاع التركية تعلن قتل إثنين من حزب العمال شمالي العراق
الدفاع التركية تعلن قتل إثنين من حزب العمال شمالي العراق
2025-02-18 16:50:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، (18 شباط 2025)، عن تحييد اثنين من مسلحي حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.

وذكرت الوزارة في منشور على حسابها في منصة (إكس)، أن: "الجيش التركي يواصل عملياته ضد التنظيم الإرهابي بكل حزم وإصرار".

وأوضحت، أن "القوات التركية حيدت إرهابيين اثنين في منطقتي عملية (المخلب-القفل) وكارة شمال العراق".

يذكر ان تركيا تنفذ عمليات ضد حزب العمال الكردستاني المحظور في العراق والمصنف بالإرهاب في تركيا والعالم.

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