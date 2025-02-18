2025-02-18 16:50:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الامريكي في أسواق العاصمة العراقية بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان مع إغلاق البورصة، مساء اليوم الثلاثاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح و الحارثية ببغداد لتسجل 150250 ديناراً مقابل كل 100 دولار، مقارنة بما سجلته صباح هذا اليوم حيث بلغت 150350 دينارا.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 151250 ديناراً، بينما بلغ الشراء 149250 دينارا مقابل كل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر البيع 150150 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 150050 ديناراً.