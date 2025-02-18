2025-02-18 17:00:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، نفوق 654 رأسًا من الماشية لإصابتها بالحمى القلاعية، فيما أشارت إلى أن أغلب الإصابات كانت في الحيوانات غير الملقحة.وذكر بيان للوزارة- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "غرفة عمليات الحد من انتشار مرض الحمى القلاعية عقدت اجتماعًا وكانت أهم مخرجاته أن سبب الإصابات في مناطق بغداد هو فيروس الحمى القلاعية أما المحافظات فهي بأعداد قليلة ولم يتم تشخيصها حتى الآن".وأضاف، "تركزت الإصابات في الحيوانات غير الملقحة والمواليد الصغيرة، هناك إجراءات فنية ومهنية وفرض حجر فضلًا عن تحديد حركة الحيوانات، الوفيات بلغت 654 كإحصائية أولية".وتابع، أن "المعدل الحالي للإصابات لم يخرج عن 3.9% وهو ضمن المعدلات المقبولة، هناك قرارات ستصدر في القريب العاجل تدعم وتدفع الضرر عن المربين".