محافظة بغداد تخاطب قيادة العمليات لمنع حركة الحيوانات بالأقضية والنواحي ومداخل العاصمة

2025-02-18 17:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت محافظة بغداد، اليوم الثلاثاء، عن مخاطبة قيادة العمليات لمنع حركة الحيوانات بالأقضية والنواحي ومداخل العاصمة.وذكر بيان قسم الإعلام والاتصال الحكومي للمحافظة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "المخاطبة جاءت استناداً لكتاب مديرية الزراعة في المحافظة بعنوان "عاجل" تضمن توصيات توجيه الوحدات الإدارية (القائممقاميات والنواحي) لغرض الإيعاز الى الجهات الأمنية بمنع حركة الحيوانات، فضلاً عن مفاتحة أمانة بغداد بضرورة توجيه البلديات التابعة لهم وتشكيل لجان لمتابعة رفع ودفن الحيوانات النافقة بشكل أصولي بعيداً عن مجاري الأنهر والمبازل والمناطق السكنية، كذلك توجيه المجازر بعدم الذبح إلا بعد استحصال موافقات دائرة البيطرة مع متابعة حالات وظواهر الجزر العشوائي حرصاً لمنع أي حالات لانتشار أمراض الحيوانات".