خلية الإعلام الأمني تعقد ورشة لمناقشة النشر والمحتوى الهابط

2025-02-18 17:00:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ وسام الملاأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، عقد ورشة لمناقشة النشر والمحتوى الهابط، فيما أشارت الى التوصيات التي تضمنتها الورشة، منها ممارسة حرية التعبير بشكل مسؤول.وأكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "خلية الإعلام الأمني، عقدت ورشة عمل خاصة بمناقشة قضايا النشر والمحتوى الهابط الذي يتم تداوله عبر المنصات الإلكترونية، وذلك بمشاركة قاضي محكمة النشر والإعلام عامر حسن، وعدد من الصحفيين والجهات الأمنية".وأوضح أن "هذه الورشة تأتي بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة والقيادات الأمنية، إدراكًا لأهمية الإعلام في دعم الحكومة والجهد الأمني"، مبيناً أن "الحرية الإعلامية قد تُفسَّر بشكل خاطئ في بعض القنوات الفضائية، خاصة في ما يتعلق بنشر المعلومات الأمنية التي تتطلب آليات محددة للتعاون والتنسيق بين المؤسسات الأمنية والإعلامية".من جانبه، قال رئيس محكمة النشر والإعلام ببغداد الكرخ، القاضي عامر حسن، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الورشة تندرج ضمن إطار التعاون المشترك بين مجلس القضاء الأعلى والجهات الرسمية وغير الرسمية، بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة خلية الإعلام الأمني".وأضاف أن "اللقاء كان فرصة مهمة لمناقشة حدود حرية التعبير وضماناتها وفقًا للدستور العراقي، القوانين النافذة، الاتفاقيات الدولية، واللوائح التنظيمية"، لافتاً إلى أن "النقاش أثمر عن توصيات مهمة تضمن ممارسة حرية التعبير بشكل مسؤول بعد الالتزام بالضوابط".بدوره، ذكر رئيس خلية الإعلام الأمني، اللواء سعد معن، أن "الورشة تناولت العديد من القضايا الجوهرية المتعلقة بالصحافة والصحفيين، وذلك بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى وقاضي محكمة النشر والإعلام".وأردف أن "المشاركات والمداخلات أثرت النقاش وأسفرت عن عدة توصيات، من بينها إطلاق حملة للتوعية والتثقيف القانوني، وتعزيز التفاهمات مع منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة".