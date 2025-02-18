"تصدير نفط الإقليم" على طاولة نيجيرفان بارزاني والخارجية التركية

2025-02-18 17:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بحث رئيس إقليم كوردستاننيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، مع نائبة وزير الخارجية التركي بيريس اكينجي، ملفإعادة تصدير النفط إلى تركيا.

وبحث الجانبان، بحسب بيان رئاسيورد لوكالة شفق نيوز، العلاقات بين تركيا والعراق وإقليم كوردستان، مع التركيز علىالتعاون المشترك في قطاع الطاقة وإدارة الموارد المائية، إلى جانب الجهود المبذولةلاستئناف تصدير نفط الإقليم.

وأعرب الطرفان، وفقاً للبيان، عن"أملهما في إقرار قانون الموازنة العامة العراقية، باعتباره خطوة مهمة لتمهيدالطريق أمام استئناف تصدير النفط، كما ناقشا الاستعدادات والإجراءات الفنيةوالقانونية المرتبطة بعملية التصدير، وانعكاساتها على الاقتصاد العراقي وإقليمكوردستان".

بدوره، أشار نيجيرفان بارزاني، إلىأن "استئناف تصدير نفط الإقليم يصب في مصلحة العراق ككل، ويعزز الإيراداتالمالية للموازنة العامة"، مشدداً على "استعداد كوردستان لتعزيز التعاونمع تركيا في قطاع الطاقة".

من جهتها، أعربت أكينجي، عن"ارتياحها للتفاهمات الجارية بين أربيل وبغداد بشأن استئناف تصدير النفط،مؤكدة دعم أنقرة الكامل لهذه العملية. كما ناقشت مع المسؤولين في الإقليم ملفالمياه، وأبدت استعداد تركيا للتعاون المشترك في إدارة الموارد المائية، والتعاملمع تداعيات تغير المناخ بالتنسيق مع العراق".

كما تطرق الاجتماع، إلى عدد منالقضايا ذات الاهتمام المشترك، بحضور القنصل العام التركي في إقليم كوردستان.

وصادق رئيس الجمهورية العراقية عبداللطيف جمال رشيد، يوم الأحد الماضي، على التعديل الأول لقانون الموازنة الاتحاديةالعراقية بشأن تصدير النفط من إقليم كوردستان عبر شركة تسويقالنفط الوطنية "سومو".