سقوط مسيرة محملة بالمتفجرات والمسامير على سطح منزل في دهوك

2025-02-18 17:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بسقوط طائرة مسيرة مجهولة الصنع على سطح أحد منازل، في قرية سرگلى التابعة لقضاء العمادية شمال دهوك.

واوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "هذه هي المرة الاولى التي يحدث فيها سقوط طائرة مسيرة مفخخة حيث كانت محملة بعدد كبير من المسامير والمواد المتفجرة"، مبيناً أن "الحادثة لم تتسبب في أي إصابات بين أصحاب المنزل".

وأشار المصدر إلى أن "قرية سرگلى تتعرض بشكل شبه يومي لاطلاق نار عشوائيا ما يثير مخاوف السكان"، مؤكداً أنه "إذا استمرت الأوضاع على هذا النحو سيضطرون إلى مغادرة منازلهم".

وناشد أهالي المنطقة، الجهات الحكومية المعنية، بضرورة إيجاد حلول جذرية وسريعة للوضع الأمني في المنطقة.