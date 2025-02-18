2025-02-18 17:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدر القضاء في كلار،أمراً باعتقال عمر محمود فقيه، المعروف باسم "عمر فقيه"، بعد احتجاجاتنظمها ذوو ضحايا الأنفال ومنظمات حقوقية متخصصة بملف "الجينوسايد".

وجاء القرار عقب شكوى رسمية تقدمتبها لجنة المتابعة الخاصة بقضية الأنفال، إثر تصريحات أدلى بها فقيه واعتُبرتمسيئة لضحايا الحملة.

وقال أكرم صالح رشيد، رئيس لجنةالمتابعة الخاصة بقضية الأنفال، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "محكمةتحقيق كلار أصدرت اليوم أمراً باعتقال عمر فقيه بعد مراجعة الشكوى والأدلة المقدمة".

وأوضح رشيد، أن "القرار جاءاستجابةً لمطالب ذوي الضحايا والمنظمات الحقوقية"، مؤكداً أن "الإساءةإلى ضحايا الأنفال لن تمر دون مساءلة قانونية".

وأشار رشيد، إلى أن "اللجنةتتابع القضية عن كثب"، مشدداً على "ضرورة احترام ذاكرة الضحايا وعدمالسماح بأي تصريحات تقلل من فظائع حملة الأنفال".

وفي (4 شباط/ فبراير 2025)، احتشدعدد من ذوي ضحايا الأنفال وناشطون في قضايا الجينوسايد، إلى جانب خمس منظمات مختصةبملف الإبادة الجماعية في گرميان، أمام محكمة كلار، احتجاجاً على التصريحات التيأدلى بها عمر فقيه، والتي رأى المحتجون أنها تمس بكرامة الضحايا وأسرهم.

وعقد ممثلو المحتجين اجتماعاً، في(9 شباط/ فبراير 2025)، قرروا خلاله أن تتولى لجنة المتابعة الخاصة بقضية الأنفالتقديم شكوى رسمية إلى نائب الادعاء العام في كلار، وهو ما تم بالفعل في العاشر منشباط/ فبراير، حيث رفعها الادعاء العام إلى محكمة تحقيق كلار.

وتعد حملة الأنفال، التي نفذهاالنظام العراقي السابق في أواخر الثمانينيات، إحدى أبشع جرائم الإبادة الجماعية،حيث أسفرت عن إبادة عشرات الآلاف من الأكراد وتهجير الآلاف قسرياً، ولا تزالالقضية تشكل ملفاً حساساً على المستوى الحقوقي والسياسي، حيث تسعى منظمات حقوقيةوأسر الضحايا إلى ضمان محاسبة أي محاولة للإساءة لذكرى الضحايا أو التقليل منجرائم النظام السابق.

ويأتي قرار اعتقال عمر فقيه في ظلمطالبات حقوقية واسعة باتخاذ إجراءات قانونية ضد أي تصريحات مسيئة لضحايا الأنفال،ومن المتوقع أن تستكمل الجهات القضائية إجراءات تنفيذ القرار في الأيام المقبلة،وسط متابعة حثيثة من قبل المنظمات الحقوقية وذوي الضحايا.