المحكمة الاتحادية العليا ترد دعوى رئيس الجمهورية ضد رئيس الوزراء
2025-02-18 17:40:02 - المصدر: واع
بغداد – واع
ردّت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، دعوى رئيس الجمهورية عبداللطيف جمال رشيد ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
وقالت المحكمة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنها "ردّت دعوى رئيس الجمهورية عبداللطيف جمال رشيد ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".
وأضاف البيان، أن "المحكمة قررت إلزام وزارتي المالية الاتحادية والإقليم بالمضي في إجراءات توطين رواتب موظفي إقليم كردستان في المصارف المرخصة من قبل البنك المركزي العراقي وفقًا للإجراءات المتبعة مع موظفي الحكومة الاتحادية".
ردّت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، دعوى رئيس الجمهورية عبداللطيف جمال رشيد ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
وقالت المحكمة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنها "ردّت دعوى رئيس الجمهورية عبداللطيف جمال رشيد ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".
وأضاف البيان، أن "المحكمة قررت إلزام وزارتي المالية الاتحادية والإقليم بالمضي في إجراءات توطين رواتب موظفي إقليم كردستان في المصارف المرخصة من قبل البنك المركزي العراقي وفقًا للإجراءات المتبعة مع موظفي الحكومة الاتحادية".