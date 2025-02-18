2025-02-18 17:40:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأقر مجلس الوزراء، في جلسته اليوم الثلاثاء، حسم 5903 درجات وظيفية للأوائل وحملة الشهادات العليا.وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "مجلس الوزراء يقرّ حسم الدرجات الوظيفية للأوائل وحملة الشهادات العليا بمجموع (5903) درجات وظيفية تمت المصادقة عليها ضمن الموازنات السابقة".