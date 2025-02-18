2025-02-18 17:54:04 - المصدر: ايشان

أفادت تقارير صحفية عربية، اليوم الثلاثاء، بأن تحالفاً إقليمياً جديداً، يضم العراق وسوريا، شكل لمواجهة تحركات داعش، مشيرة إلى أن اجتماعاً سيعقد قريباً بمشاركة سوريا. ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط”، عن مصادر دبلوماسية تركية، قولها، إن “العراق وتركيا وسوريا والأردن، اتفقوا على آلية للتعاون المشترك ضد تنظيم داعش الإرهابي، ووحدات حماية الشعب الكردية”. وتضيف، أن “اتفاق […]

ظهرت المقالة سيبدأ اجتماعاته قريباً.. تشكيل تحالف رباعي يضم العراق وسوريا وتركيا والأردن أولاً على ايشان.



