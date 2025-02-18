جامعة الأنبار تبحث تعزيز التعاون العلمي مع السفارة اليابانية

2025-02-18 18:15:01 - المصدر: واع

الأنبار – واع – أحمد الدليميناقشت جامعة الأنبار، اليوم الثلاثاء، مع السفير الياباني أكيرا إندو، تعزيز آفاق التعاون العلمي والبحثي بين الجامعة والمؤسسات اليابانية.وذكر مدير قسم الإعلام والاتصال الحكومي في جامعة الأنبار، أحمد الراشد، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الزيارة بدأت بعرض فيديو تعريفي عن جامعة الأنبار من إنتاج قسم الإعلام والاتصال الحكومي، أعقبه كلمة ترحيبية ألقاها وكيل رئيس الجامعة، عبّر فيها عن اعتزاز الجامعة بهذه الزيارة، مؤكدًا حرصها على تطوير الشراكات الأكاديمية والعلمية مع المؤسسات اليابانية".من جانبه، أعرب السفير الياباني عن سعادته بزيارة جامعة الأنبار، مشددًا على التزام بلاده بتعزيز التعاون العلمي والبحثي مع الجامعة. كما ألقى المدير التنفيذي لمنظمة الأمل العراقية، جمال الجواهري، كلمة أكد فيها أهمية هذا التعاون، مشيرًا إلى دعم المنظمة للتعليم العالي في الجامعة.وتضمنت الزيارة تقديم السفير الياباني جهاز الأشعة السينية (X-Ray) إلى الجامعة، والذي يُعد بحسب الجامعة إضافة نوعية في الكشف المبكر عن الأمراض، مما يسهم في تعزيز الخدمات الصحية للمجتمع. كما استعرض مدير قسم البعثات والعلاقات الثقافية، الأستاذ المساعد الدكتور دريد مؤيد عبد، أبرز إنجازات جامعة الأنبار العلمية والبحثية.وفي ختام الزيارة، فُتح باب المناقشة حول آليات التعاون بين الجامعة والجانب الياباني، قبل أن يُقدّم درع الجامعة وبعض مؤلفاتها تكريمًا لجهود السفير الياباني في دعم التعاون الأكاديمي.