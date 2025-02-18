العراق والمغرب يتفقان على توقيع مذكرة تفاهم بمكافحة الجريمة وتجارة المخدرات

2025-02-18 18:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

اتفق وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم الثلاثاء (18 شباط 2025)، مع نظيره المغربي عبد الوافي لفتيت، بمراكش، على توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين في مجال التعاون بمكافحة الجريمة ومكافحة المخدرات.

وشكل هذا اللقاء المنعقد على هامش المؤتمر الوزاري العالمي الرابع للسلامة الطرقية، بحسب وسائل إعلام مغربية "فرصة للوزيرين للإشادة بأواصر الأخوة القائمة بين البلدين، وتسليط الضوء على مستوى التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك".

وعبر الشمري في تصريح صحفي عن "إرادة العراق في تقوية علاقات التعاون مع المغرب، خاصة في المجالات الأمنية ومكافحة الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات،" مؤكدا أن "الطرفين اتفقا على التوقيع قريبا على مذكرة تفاهم تتعلق بتبادل التجارب والخبرات في هذا المجال".

وافتتحت الدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري العالمي للسلامة الطرقية، أعمالها، اليوم الثلاثاء، بمراكش، تحت شعار (الالتزام من أجل الحياة)، بحضور رئيس الحكومة المغربي عزيز أخنوش وكذا عدد من الوزراء وصناع القرار المغاربة والأجانب.

وتشارك في هذا الحدث، الذي تنظمه تحت رعاية الملك محمد السادس، وزارة النقل واللوجستيك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وفود رسمية يقودها أزيد من 100 وزير مكلف بقطاعات النقل والداخلية والبنية التحتية والصحة.

ويجمع هذا الحدث أكثر من 2700 مشارك، من بينهم قرابة 600 خبير رفيع المستوى، بالإضافة إلى ممثلي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في مجال السلامة الطرقية، ولا سيما البنك الدولي، والمنتدى الدولي للنقل، والاتحاد الدولي للطرق، والاتحاد الدولي للسيارات (فيا) وغيرها من الهيئات.