بعد زيارة "الإمرالي" لكوردستان العراق.. أوجلان يوجه رسائل لثلاث جهات

2025-02-18 18:30:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ في ظل الحراك السياسي بشأن القضيةالكوردية وإحياء الحل السلمي بين تركيا وحزب العمال الكوردستاني، كشفت مسؤولة فيحزب "المساواة وديمقراطية الشعوب" في تركيا أن مؤسس حزب العمالالكوردستاني، عبد الله أوجلان، بعث من سجنه رسائل لـ3 جهات، بينها قوات سورياالديمقراطية (قسد) في شمال وشرق سوريا، إلى جانب رسائل ووفود وصلت إلى إقليمكوردستان العراق.

وقالت عائشة غول، الناطقة باسم الحزب، الذييختصر بـ"ديم، يوم الثلاثاء، إن بقية الرسائل استهدفت جبال قنديل وأوروبا، فيإشارة منها لأعضاء وقادة حزب "العمال" هناك.

ولم تكشف غول عن فحوى الرسائل التي تلقتهاالجهات الثلاث من أوجلان، بل أكدت: "أود أن أعطي معلومات مباشرة حول هذاالموضوع. نعم وصلت رسالة السيد أوجلان إلى الجهات المعنية في قنديل وأوروبا وشمالوشرق سوريا".

وتابعت: "وقد شرحوا ذلك بأنفسهم أيضا. لقدأكدنا هذا. هناك رسالة تم تسليمها إلى مسؤولي مؤتمر المجتمع الديمقراطيالكوردستاني (KCDK-E)والكونغرس الوطني الكردي (KNK)في أوروبا وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شمال سوريا".

وكان من المقرر أن يوجه أوجلان دعوة لأنصارحزبه في الخامس عشر من فبراير/ شباط الحالي، إلا أن هذه الخطوة لم تتم.

ومن المتوقع أن يتم الكشف عن الدعوة بشكل رسميفي الأيام المقبلة، وقبل أن ينتهي الشهر الحالي، بحسب وسائل إعلام مقربة من الحزبالكوردي.

ويخوض حزب "العمال الكوردستاني" الذيأسسه أوجلان عام 1978 منذ عقود تمردا مسلحا ضد الدولة التركية، ودخل هذا التمرد فيعدة محطات تصعيدية ودامية أشدها خلال التسعينيات.

في عام 1999، ألقت الاستخبارات التركية القبضعلى أوجلان في كينيا، وأدين الرجل منذ تلك الفترة بالخيانة والتحريض على الإرهاب،وحكم بالسجن المؤبد داخل سجن "إميرالي" ببحر مرمرة.

وتزامنا مع هذا الحراك، فقد وصل وفد إمراليلإقليم كوردستان العراق، وبدأ زيارته في أربيل عاصمة الإقليم، والتقى خلالها رئيسالاقليم نيجيرفان بارزاني، الذي أكد بدوره، دعمه الكامل لإنجاح عملية السلام فيتركيا، وأن هذه العملية تمثل فرصة تاريخية مهمة يجب العمل على إنجاحها وتعزيزالأخوة بين الكورد والأتراك، لأن السلام ضرورة للجميع في تركيا والمنطقة.

كما صرّح الرئيس نيجيرفان بارزاني قائلاً: “منذالبداية، عملنا دائماً من أجل أن تكون عملية السلام خياراً استراتيجياً، وأن تُحلالقضايا بطريقة سلمية، لأن التجربة أثبتت أن الحرب والسلاح لا يمكنهما حل أيمشكلة.” كما أعرب عن أمله في أن يتعامل حزب العمال الكوردستاني (PKK)مع العملية برؤية استراتيجية، محذراً من إضاعة هذه الفرصة.

كما بحث الوفد الإمرالي، مع الزعيم الكورديمسعود بارزاني في منتجع صلاح الدين، القضايا، الأوضاع السياسية وعملية السلام فيتركيا، بالإضافة إلى تفاصيل اجتماعات الوفد مع أوجلان.

وقال بارزاني خلال اللقاء إن "عمليةالسلام مهمة، ويجب التعاون بين جميع الأطراف لإنجاحها، وأنا على استعداد لدعم هذهالجهود".

واليوم، وصل الوفد إلى السليمانية، والتقى قادةحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، بهدف التشاور مع الأطراف الكوردية في إقليمكوردستان، لاسيما في ظل تجدد الحديث عن المسألة الكوردية وعملية السلام في تركيا.

ومن المنتظر أن تسفر اللقاءات الجارية عن مواقفجديدة قد تؤثر على مسار القضية الكوردية ومستقبل علاقات الأطراف المعنية بها.

ويعد حزب المساواة وديمقراطية الشعوب من أبرزالأحزاب المدافعة عن حقوق الكورد في تركيا، وله مواقف داعمة لمسار الحل السلميللقضية الكوردية.

ووفد "إمرالي" هو مجموعة منالسياسيين أو الشخصيات التي كانت تزور زعيم حزب العمال الكوردستاني (PKK)عبد الله أوجلان، في سجن إمرالي بتركيا، حيث يقضي عقوبة السجن المؤبد منذ عام1999.

يُذكر أنّ جهود المصالحة بين الكورد وأنقرة ظلتمتوقفة لنحو عقد من الزمن، إلى أن أطلق زعيم حزب الحركة القومية، دولت بهجلي-المتحالف مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان- في أكتوبر/تشرين الأول الماضي مبادرةلإحياء مسار الحل.

وجاء كل ما سبق ضمن إطار عام بات يتم الحديثعنه بكثرة داخل الأوساط التركية، ويقوم على فكرة أن الدولة التركية تمضي باتجاهاتخاذ خطوات على صعيد حل القضية الكوردية.

وكان لافتا بعد مبادرة باهتشلي"الاستثنائية" أن السلطات التركية أتاحت لعائلة أوجلان زيارته، وانطبقهذا القرار أيضا على مسؤولي حزب "ديم" وهو أكبر الأحزاب الكوردية فيتركيا.

ولمرتين ذهب وفد من "ديم" إلى أوجلانونقل رسائله للجمهور من هناك. وصبت هذه العملية في إطار "عملية الحل"صعبة التنبؤ على صعيد النتائج، والتي بات الحديث عنها يتردد بكثرة داخل الأوساطالسياسية التركية.