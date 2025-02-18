بينها الشعب المركزي.. التجارة تؤكد قرب افتتاح 3 أسواق "هايبر ماركت" في بغداد

2025-02-18 18:35:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – آمنة السلاميأعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، قرب افتتاح سوق الشعب المركزي إلى جانب سوقين آخرين (هايبر ماركت) في بغداد، فيما لفتت إلى أن السلع الموجودة في عموم الأسواق التابعة لها تتميز بالجودة العالية والأسعار التنافسية.وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزارة التجارة عملت على افتتاح أسواق الهايبر ماركت، التي تمثل نقلة نوعية في عملها، وذلك من خلال استغلال الأراضي التابعة للأسواق المركزية والشركة العامة لتجارة المواد الغذائية".وأضاف، أن "هذه الأسواق أسهمت بشكل كبير في تحقيق التوازن في الأسعار، حيث تُباع المنتجات بأسعار الجملة، بينما تباع بعض السلع بأسعار تقل بنسبة 20% عن نظيراتها في الأسواق المحلية، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بدعم العائلات المشمولة بالرعاية الاجتماعية عبر تقديم تخفيضات تتراوح بين 25% و30%، بالإضافة إلى توفير نظام التقسيط في بيع بعض السلع".وأوضح حنون، أن "الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية تمكنت من استغلال بعض مواقعها لإنشاء مراكز تسويقية وهايبر ماركت، أو ما يُعرف بالتعاونيات، حيث تم حتى الآن افتتاح ستة مراكز في بغداد، ونحن بانتظار افتتاح سوق الشعب المركزي قريبًا، حيث من المتوقع أن يلبي احتياجات شريحة واسعة من المواطنين في جهة الرصافة".وأضاف، أن "الوزارة تعمل أيضًا على افتتاح سوق مركزي آخر قرب وزارة الداخلية، ومنفذ آخر في مدينة الصدر، كجزء من خطتها لتوسيع نطاق أسواق الهايبر ماركت، بعد النجاح الكبير الذي حققته هذه التجربة".وأشار إلى أن "الوزارة تستعد أيضًا لافتتاح أول هايبر ماركت في محافظة ذي قار الأسبوع المقبل، وهو ما يمثل خطوة إضافية في توسيع نطاق الأسواق التعاونية، تمهيدًا لإطلاق مشاريع مماثلة في مختلف محافظات العراق".ودعا حنون المواطنين إلى الاستفادة من هذه الأسواق، مؤكدًا أن "المنتجات المعروضة فيها تتميز بالجودة العالية والأسعار التنافسية، ما يجعلها خيارًا اقتصاديًا مناسبًا للعائلات العراقية".