مجلس كركوك يصوت على تعيين مديرين لأربع نواحي

2025-02-18 18:35:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ صوّت مجلس محافظة كركوك، يوم الثلاثاء، على تعيين أربعة مديرين لنواحي الزاب،والملتقى، والرياض، سرگران.

وقالمراسل وكالة شفق نيوز، إن مجلس المحافظة صوّت على تعيين "أحمد صالح مطر"مديراً لناحية الزاب، و"رباح حسين شهاب" مديراً لناحية الملتقى، و"بشدارسليمان عرب" مديراً لناحية سرگران، و"محمد إبراهيم أسعد" مديراًلناحية الرياض.

وعقدمجلس محافظة كركوك، اليوم الثلاثاء، جلسته بأعضائه التسعة بعد عودة "العضوالمقاطع" ظاهر العبيدي، وتضمن جدول أعمال الجلسة عدداً من المواضيع.

وقالمصدر مسؤول في كركوك، لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس المحافظة عقد جلستهالاعتيادية بعد انقطاع لأكثر من ثلاثة شهور بسبب مقاطعة العضو العربي ظاهر العبيديللجلسات، وبذلك اكتمل النصاب وانعقدت الجلسة بشكل رسمي في الساعة الرابعة و45دقيقة".

وأضافأن "رئيس المجلس إبراهيم محمد حافظ وباقي الأعضاء حضروا الجلسة، بعد تنفيذجزء من اتفاق تشكيل محافظة كركوك وذلك بتسليم دائرة زراعة كركوك إلى المكون العربيإلى جانب عدد من المواقع الحكومية الأخرى".

وكانتعضو مجلس محافظة كركوك، سلوى المفرجي، قد أكدت في 20 كانون الثاني/ يناير 2025، أنمجلس المحافظة معطل منذ شهرين، مشيرة إلى أن العملية السياسية في المحافظة تعانيمن حالة "عرجاء" بسبب عدم اكتمال مشاركة جميع الأطراف.

وقالتالمفرجي، لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس المحافظة معطل منذ شهرين، ولم يعقدجلساته"، مضيفة "حتى لو عقد اجتماعه فسيكون مجرد اجتماع جدلي يقتصر علىرفع الأيدي والتصويت على قرارات غير مجدية".

وأضافتأن "هذا المجلس معطل ويعد مكملًا للعملية السياسية العرجاء التي لم تكتملبسبب غياب مشاركة بقية الأطراف."

وفي10 آب/ أغسطس 2024، تم انتخاب "ريبوار مصطفى طه" محافظًا لكركوك،و"إبراهيم الحافظ" رئيساً لمجلس المحافظة، في اجتماع عقد بالعاصمةبغداد.

وجاءهذا الاجتماع بناءً على دعوة من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في تموز/يوليو 2024، ضمن جهوده لحل الخلافات السياسية في المحافظة، حيث لم يعقد مجلسالمحافظة سوى اجتماع واحد منذ الانتخابات.

كما أصدر الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد مرسوماًرسمياً بتسنم "ريبوار مصطفى طه" منصب المحافظ.