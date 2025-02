مجلس ذي قار يتخذ تدابير وقائية للحد من انتشار الحمى القلاعية

2025-02-18 19:00:11 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أصدر مجلس محافظة ذي قار توجيهات عاجلة إلى قيادة الشرطة لتطبيق إجراءات وقائية صارمة، تشمل منع دخول الحيوانات إلى المحافظة. ووفقًا لوثيقة صادرة عن المجلس تابعتها شبكة اخبار الناصرية انه تم التأكيد على ضرورة تشديد الإجراءات في السيطرات الحدودية للمحافظة، وذلك بعد تسجيل حالات إصابة في بعض المحافظات...

