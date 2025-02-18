هيئة الإعلام والاتصالات توجه بقطع خدمة الإنترنت عن شركة كورك تيليكوم

2025-02-18 19:40:01 - المصدر: واع

بغداد- واعوجهت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الثلاثاء، بقطع خدمة الإنترنت عن شركة كورك تيليكوم.وذكر بيان للهيئة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)،أن" هيئة الإعلام والاتصالات قررت باتخاذ إجراء عقابي بحق شركة كورك تيليكوم، الذي يقضي بإطفاء فوري لخدمة الإنترنت عنها، بسبب عدم التزامها بتسديد الديون المستحقة عليها واستمرارها في المخالفات المسجلة بحقها، ولحثها على تسديد ما بذمتها من ديون".وأضاف البيان، أن "الهيئة خاطبت وزارة الاتصالات لتطبيق القرار، مع التشديد على قيام شركة كورك بتعويض المشتركين وفقاً لبنود عقد الترخيص المنتهي، وذلك لضمان عدم الإضرار بحقوق المستهلكين".وتابع البيان، أن"الهيئة وجهت قسم صوت المستهلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقبال شكاوى المشتركين بشأن انقطاع الخدمة، وتسجيلها رسمياً، مع تحميل شركة كورك تيليكوم جميع التبعات الناتجة عن قطع الخدمة".