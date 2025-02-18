دوري نجوم العراق.. الكهرباء "يصعق" الكرخ مرتين

2025-02-18 19:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ‏فاز فريق الكهرباء على ضيفه الكرخ،مساء اليوم الثلاثاء، في انطلاق منافسات الجولة 21 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب نادي الزوراء عندالساعة الخامسة مساء، وانتهت لصالح الكهرباء 2-1.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الكهرباء بهدف دونمقابل للكرخ، جاء الهدف قبل نهاية الشوط عن طريق محمد سويعيد.

وفي الشوط الثاني أضاف الكهرباء هدفه الثانيعن طريق نهاد محمد في الدقيقة 59.

وبهذا النتيجة رفع الكهرباء رصيده للنقطة 26بالمركز 14، وتجمد رصيد الكرخ عند النقطة 25 بالمركز 15.