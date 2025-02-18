رئيس هيأة التقاعد يعفي ادارة تقاعد الديوانية ويكلف جديدة

2025-02-18 19:45:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

زار رئيس هيأة التقاعد الوطنية الاستاذ ماهر حسين رشيد يرافقه الكادر المتقدم في الهيأة اليوم الثلاثاء مديرية تقاعد الديوانية للاطلاع على انسيابية العمل والإجراءات المعمول بها من اجل تبسيط انجاز المعاملات التقاعدية حيث لوحظ تقصير واضح من قبل ادارة الفرع وتأخير في انجاز المعاملات التقاعدية حيث وجه رئيس الهيأة باعفاء ادارة الفرع وتكليف ادارة جديدة إضافة إلى احالة الموظفين المقصرين في انجاز المعاملات بدون مبرر إلى التحقيق وسحب يدهم من الوظيفة والتوجيه بتشكيل فريق عمل من ديوان الهيأة يمنح كافة الصلاحيات لإنجاز المعاملات المتأخرة داخل الفرع والتوجيه بحسم ملف معاملات العقود ومعاملات مجالس المحافظات بالإضافة إلى تشكيل فريق عمل لإيجاد مكان ملائم وبناية جديدة تليق باستقبال السادة المتقاعدين.

يتبع ...