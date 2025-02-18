هيئة الإعلام توجه بقطع الإنترنت عن شركة كورك لعدم تسديد الديون

2025-02-18 19:45:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشفت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الثلاثاء، (18 شباط 2025)، عن قرارها باتخاذ إجراء عقابي بحق شركة كورك تيليكوم.

وذكر بيان للهيئة تلقته "بغداد اليوم"، ان القرار "يقضي بإطفاء فوري لخدمة الإنترنت عنها، بسبب عدم التزام الشركة بتسديد الديون المستحقة عليها واستمرارها في المخالفات المسجلة بحقها، ولحثها على تسديد ما بذمتها من ديون".

وأضاف البيان، ان "الهيئة قامت بمخاطبة وزارة الاتصالات لتطبيق القرار، مع التشديد على قيام شركة كورك بتعويض المشتركين وفقاً لبنود عقد الترخيص المنتهي، وذلك لضمان عدم الإضرار بحقوق المستهلكين".

كما وجهت الهيئة، وفقاً للبيان "قسم صوت المستهلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقبال شكاوى المشتركين بشأن انقطاع الخدمة، وتسجيلها رسمياً، مع تحميل شركة كورك تيليكوم جميع التبعات الناتجة عن قطع الخدمة".

وكانت هيئة الإعلام والاتصالات، أمهلت أمس الاثنين، شركة كورك حتى يوم الأربعاء (غداً)، موعدا نهائيا لحسم ملف ديونها للدولة العراقية.

وذكرت الهيئة في بيانها أمس أن "مجلس مفوضي هيئة الإعلام والاتصالات أكد على ضرورة المضي قدماً بالإجراءات القانونية لضمان تسديد الشركة للديون المستحقة لصالح الدولة العراقية وبالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المختصة"، مشيرا إلى "تحديد يوم الأربعاء كموعد نهائي لحسم هذا الملف، وهو موعد غير قابل للتمديد بعد مرور سنوات دون أن تتبنى الشركة أي حلول عملية ملموسة لمعالجة ديونها المتراكمة".