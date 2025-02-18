2025-02-18 19:45:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

ارتفع إجمالي متحصلات النقد الأجنبي في مصر بنسبة 30.8 خلال العام المالي 20242023 مسجلاً 159.6 مليار دولار بدعم من زيادة الحساب المالي للاستثمار المباشر حيث بلغت 32.9 مليار دولار. كما نما إجمالي مدفوعات النقد الأجنبي خلال العام المالي السابق بنسبة 10 على أساس سنوي ليبلغ 148.5 مليار دولار، وذلك نتيجة زيادة المدفوعات على سلع الواردات لتصل إلى 67.8 مليار دولار. وتتصدر دول جامعة الدول العربية، المجموعات الدولية الأكثر اسهاماً في متحصلات النقد الأجنبي الوافدة بقيمة 66.9 مليار دولار خلال 20242023، فيما جاءت الدول الأوروبية على رأس المجموعات الدولية اسهاماً في مدفوعات النقد الأجنبي المغادرة بقيمة 53.2 مليار دولار. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام