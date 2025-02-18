رئيس اللجنة المالية: لا توجد عقوبات على أي مؤسسة عراقية مالية أو مصرفية

2025-02-18 19:45:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكد رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب عطوان العطواني، الثلاثاء، عدم وجود عقوبات على أي مؤسسة عراقية مالية أو مصرفية. وذكر العطواني في بيان، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، أن اللجنة المالية النيابية استضافت محافظ البنك المركزي علي العلاق؛ لمراجعة السياسة المالية والنقدية. وأكد رئيس اللجنة المالية، أنه لا توجد عقوبات على أي مؤسسة عراقية مالية أو مصرفية، وأن الرواتب مؤمنة ولا مخاوف بهذا الشأن. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام