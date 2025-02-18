إقليم كردستان العراق وتركيا يبحثان خطوات استئناف تصدير النفط

2025-02-18 20:00:05 - المصدر: كونا

أربيل - 18 - 2 (كونا) -- بحث رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني مع نائبة وزير الخارجية التركية بريس أكينجي اليوم الثلاثاء جهود وخطوات استئناف تصدير نفط إقليم كردستان.وذكرت رئاسة إقليم كردستان في بيان ان ذلك جاء خلال لقاء بارزاني وأكينجي التي تزور الاقليم على رأس وفد ضم عددا من المسؤولين في قطاع الطاقة لبحث علاقات تركيا مع العراق وإقليم كردستان.وأضاف البيان أنه جرى خلال اللقاء التركيز على التعاون المشترك في قطاع الطاقة وإدارة المياه وتبادل الآراء بشأن جهود وخطوات استئناف تصدير نفط إقليم كردستان.ووصف الجانبان تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية بالإيجابي الذي يمهد لاستئناف تصدير نفط إقليم كردستان.وفي هذا السياق أشار البيان الى ان الجانبين ناقشا إجراءات التحضير لاستئناف تصدير النفط والاستفادة من انعكاساته الإيجابية على العراق وإقليم كردستان.وأكد بارزاني أن استئناف تصدير نفط إقليم كردستان يصب في مصلحة كل العراق ويعود بالمنفعة على الموازنة العامة للبلد معربا عن استعداد الإقليم لتطوير التعاون المشترك مع تركيا في قطاع الطاقة.من جانبها أعربت أكينجي عن سعادتها بالتفاهم بين أربيل وبغداد بخصوص عملية استئناف تصدير نفط إقليم كردستان وأكدت كامل الدعم التركي للعملية. وفيما يتعلق بملف المياه أعربت اكينجي عن رغبة بلادها في التعاون المشترك مع العراق في مجال إدارة المياه ومواجهة تداعيات التغير المناخي.وكان وزير النفط العراقي حيان عبد الغني اعلن امس الاثنين استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق الأسبوع المقبل ما يحل نزاعا مستمرا منذ قرابة العامين بشأن صادرات النفط الكردية وسط تحسن العلاقات بين بغداد وأربيل. (النهاية) ص ب ر / أ م س